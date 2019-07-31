المدينة المنورة 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واسأثنى عدد من حجاج بيت الله الحرام زوار المسجد النبوي على الجهود التي تقدمها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لضيوف الرحمن, وما تقدمه من خدمة للإسلام والمسلمين بصفة عامة, ورعاية وعناية بالحجاج قاصدي الحرمين الشريفين خاصة وتهيئة جميع الإمكانات ليؤدوا عباداتهم بيسر وطمأنينة.وأوضح الحاج أروي من إندونيسيا في حديثه لوكالة الأنباء السعودية أن التوسعة العملاقة للحرمين الشريفين والمشروعات الجبارة في المشاعر المقدسة وما يصاحبها من توفير الخدمات للحجاج والمعتمرين أكبر تسهيل لضيوف الرحمن لأداء فرائضهم الدينية والنسك بكل راحة واطمئنان وأمان، سائلا الله تعالى أن يديم على حكومة المملكة العربية السعودية الأمن والاستقرار لما تقدمه لحجاج بيت الله الحرام من تسهيلات تُعجز اللسان عن الوصف.من جهته عبّر محمد إكرام من باكستان عن شكره على حسن التعامل الراقي والأخلاقي والإنساني من رجال الأمن ومن العاملين بالحرمين والمشاعر المقدسة لتوفير جميع الخدمات التي يحتاجها ضيوف الرحمن، مشيراً إلى حرص المسؤولين كافة على تقديم أفضل الخدمات للحجاج وهذا غير مستغرب على حكومة المملكة.من جهتها أشادت الحاجة صوفيه من ماليزيا بما وفّرته المملكة للحجاج من خدمات ميدانية ومشروعات كبرى في مكة المكرمة والمدينة المنورة, مضيفة أن ما شاهدته خلال رحلة الحج لهذا العام من تطور في الخدمات فاق ما شاهدته من سنوات من توسعه وتنظيم وجهود من حكومة المملكة, مما سهل عليهم القدوم للحج وتوفير فرصة أكبر لأداء فريضة الحج.من جانبه نوه الحاج محمد خان من باكستان بما تقوم به المملكة من جهود جبارة وكبيرة لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتوفير جميع الخدمات والتسهيلات وتقديم فائق العناية وجليل الرعاية لهم، إضافة إلى ما يشهده الحرمين الشريفين من توسعات ومشروعات عملاقه ومتجددة، بما يدل ويوثق اهتمام المملكة وقيادتها الرشيدة - أيدها الله - بالحج والحجاج، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وحكومة المملكة وشعبها ويجزيهم خير الجزاء.// انتهى //18:24ت م0205