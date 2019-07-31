واس 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واسوزع مركز الدعوة الإسلامية بفرع وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد بمنطقة الحدود الشمالية قرابة الـ 50 ألف من الكتيبات والمطويات والأدعية وكل ما يختص بمناسك الحج لجميع الدفعات من حجاج بيت الله الحرام من دولة العراقيين الشقيقة في مدينة الحجاج بمنفذ جديدة عرعر .وأوضح الفرع أن الوزارة قامت بالإشراف على البرامج الدعوية من الدروس والكلمات وإجابة السائل قبل وبعد أداء الفروض طيلة توافد الحجاج.وقدم مدير عام الفرع بالمنطقة مطارد بن دخيل العنزي, شكره وامتنانه لجميع المشاركين في هذا الشرف العظيم والخدمة الجليلة التي تحظى بها المملكة كل عام، وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية, الذي دائماً ما يدعو لتظافر الجهود لتقديم التسهيلات اللازمة لحجاج بيت الله الحرام ، مقدماً شكره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على تواصله الدائم وتوجيهه وحثّه المشاركين بضرورة الارتقاء في تقديم نشاطات الوزارة بالشكل المطلوب .// انتهى //19:17ت م0218