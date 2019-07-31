نيوم 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واستلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اليوم، اتصالاً هاتفيًا، من رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، عبر فيه عن عزائه ومواساته في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة وأبناء الفقيد الصبر والسلوان .وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لرئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان على مشاعره الأخوية وتعازيه ومواساته في الفقيد - رحمه الله -.// انتهى //19:23ت م0221