الأمم المتحدة 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واسأعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط (الأونروا) أنها وقعت مع الصين على اتفاقية تبرع بقيمة مليون دولار أمريكي تقدمها الصين للوكالة دعماً لأنشطة المساعدات الغذائية التي تقدمها الوكالة في غزة.وأفادت الأونروا في بيان أصدرته اليوم أن هذا الدعم سيساعد في تفادي تعطل تقديم المساعدات الغذائية الأساسية، والتخفيف من شدة انعدام الأمن الغذائي الذي يواجهه أكثر من مليون لاجئ فلسطيني في غزة.ونقل البيان شكر رئيس وحدة علاقات المانحين في الوكالة مارك لاسواوي للحكومة الصينية، وتأكيده أن تبرعات الصين في عام 2018 قد ساهمت بشكل كبير في مساعدة الأونروا على الاستجابة لما أسماه "أزمة تمويلية وجودية" تواجه الوكالة.وفي ذات السياق أورد البيان تعليق رئيس مكتب التمثيل وسفير الصين جو وي، الذي أكد أنه فيما يتعلق بالمصاعب المالية التي تواجهها الأونروا، فإن الحكومة الصينية ستواصل دعم الأونروا وعملها في المستقبل.وأوضح البيان أن وكالة الأونروا تقدم خدماتها لحوالي 5.4 ملايين لاجئ من فلسطين، في خمسة أقاليم تشمل الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة، وتضم الخدمات التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية وغيرها من الخدمات الداعمة.// انتهى //19:33ت م0224