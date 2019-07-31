عدن 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واسجدد نائب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي حرص حكومة بلاده على إنجاح عملية السلام ودعم جهود الأمم المتحدة وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها.واستعرض خلال لقائه اليوم نائب السفير ألالماني لدى اليمن يان كراوزر المستجدات المتعلقة بعملية السلام لاسيما الجهود الأممية لتنفيذ اتفاق ستوكهولم، مؤكداً حرص حكومته على تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى استناداً إلى مبدأ الكل مقابل الكل كونه ملف إنساني بحت.وأكد الحضرمي - وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية - أنه من غير المقبول تجزئة الاتفاق أو أن يتم المساومة على بقاء معتقلين أبرياء كرهائن في سجون ميليشيا الحوثي المسلحة دون أي ذنب يذكر.// انتهى //19:41ت م0227