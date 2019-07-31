الرياض 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واسكرّم وكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور محمد النمي المشاركين في برامج التدريب الصيفي بالجامعة الذي ينفذه المركز التربوي للتطوير والتنمية المهنية بالتعاون مع وزارة التعليم ممثلة في المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، وذلك في حفل أقيم تحت رعاية معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر.حضر الحفل المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي في وزارة التعليم الدكتور محمد المقبل، وعميد كلية التربية الدكتور فهد الشايع، وعميد السنة الأولى المشتركة الدكتور عبدالمجيد الجريوي، ووكيل كلية اللغات والترجمة الدكتور بندر الحمدان.وأبدى المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي في وزارة التعليم الدكتور محمد المقبل سعادته بالتعاون مع جامعة الملك سعود مثنيًا على الجهود المتميز التي قدمها المركز التربوي والجهات المشاركة معه في برامج التدريب الصيفي، فيما قال عميد كلية التربية ورئيس مجلس المركز التربوي للتطوير والتنمية المهنية في جامعة الملك سعود الدكتور فهد بن الشايع إن المركز قدم الدورات التدريبية للبرامج الصيفي من خلال خمسة مواقع موزعة بين الدرعية وعليشة بالشراكة مع عمادة السنة الأولى المشتركة و كلية اللغات والترجمة بالإضافة الى الدورات التي قدمت في كلية التربية وبلغ عدد المستفيدين منها 1360 معلمًا ومعلمة.ومن جهته قال عميد السنة الأولى المشتركة الدكتور عبدالمجيد الجريوي برنامج التدريب الصيفي الذي نفذته عمادة السنة الأولى المشتركة بالتعاون مع المركز التربوي بكلية التربية ضمن برامج التدريب الصيفي التي تنفذها وزارة التعليم لتدريب قرابة 300 معلم و معلمة في برنامج اللغة الإنجليزية في جامعة الملك سعود وحقق المعلمين والمعلمات الملتحقين بالبرنامج نتائج مرتفعة بنسب متفاوتة وذلك خلال المقارنة بين الاختبار القبلي الذي عقد في بداية البرنامج وبين الاختبار الختامي الذي عقد لهم اليوم.بدوره أفاد وكيل كلية اللغات والترجمة الدكتور بندر الحمدان أن برنامج اللغة الصيفية استفاد منه قرابة 300 معلم ومعلمة واثبتت الاختبارات القبلية والبعدية تحسن مستوى المتدربين.المشرف على المركز التربوي للتطوير والتنمية المهنية في جامعة الملك سعود الدكتور أنس التويجري قدم شكر لجميع المشاركين في تنفيذ برامج التدريب الصيفي، وقال : إن المركز نفذ البرامج التدريبية للمعلمين والمعلمات في عدد من المجالات وقدم العديد من الحقائب التدريبية منها على سبيل المثال ما قدم في الإدارة وعلم النفس والمناهج وطرق التدريس ورياض الاطفال بالإضافة لبرامج اللغة الانجليزية والصينية.وفي شطر الطالبات كرّمت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة غادة بنت سيف المشاركات، مثنية على جهود المركز التربوي، وقدمت شكرها إلى الدكتورة لينا باشطح مساعدة المشرف على المركز والمدربات والكادر الإداري.// انتهى //19:54ت م0229