حفر الباطن 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليه 2019 م واساعتمد صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن اليوم، تأسيس مجلس المسؤولية الاجتماعية بمحافظه حفر الباطن "إلفاء"برئاسة سموه، وعضوية كل من معالي مدير جامعة حفر الباطن (نائباً للرئيس)، وفضيلة رئيس المحكمة العامة بالمحافظة، و أمينها، و(42) عضواً من رجال الاعمال بحفر الباطن، وذلك عقب إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، مبادرة المسؤولية الاجتماعية " إلفاء " على هامش إطلاق المشاريع التنموية خلال زيارته المحافظة مؤخراً.ويأتي اقرار هذا المجلس لتعزيز دور المسؤولية الاجتماعية واستدامتها من خلال إشراك المجتمع في تقديم مبادرات تنبع من احتياجاته، ودراستها وتقييمها من خلال آليات وضوابط تهدف الي ضمان مخرجاتها واستدامة أثرها في المجتمع، وكذلك الإشراف على الفعاليات ذات الأثر ، وإطلاق جائزة التميز، وتنظيم المنتديات والمؤتمرات المتخصصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.// انتهى //20:01ت م0233