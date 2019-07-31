أبوظبي 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واستلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.واستعرض الجانبان خلال الاتصال العلاقات بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.وتناول سموه والرئيس الفرنسي مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وآخر التطورات والمستجدات، وأكدا أهمية التنسيق والتشاور وتكثيف الجهود الدولية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.// انتهى //20:50ت م0237