لندن 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واسأدانت الحكومة البريطانية اليوم بشدة مقتل 30 على الأقل في أفغانستان بعد مرور حافلة ركاب فوق قنبلة وضعت على الطريق السريع بين مدينتي قندهار وهرات.وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الكومونويلث والأمم المتحدة وجنوب آسيا اللورد أحمد في بيان بهذا الخصوص "يحزننا أن نسمع عن الهجوم المروع على حافلة في أفغانستان اليوم"وأضاف المسؤول البريطاني "بعد يوم من لفت الأمم المتحدة الانتباه إلى الضحايا المدنيين في أفغانستان، مرة أخرى قتل أكثر من 30 شخصاً، فيهم أطفال أبرياء"، مشدداً على ضرورة وقف العنف والتركيز على تحقيق السلام والأمن في البلاد".// انتهى //20:51ت م0239