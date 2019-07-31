المنامة 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واسأدانت مملكة البحرين ‏التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة ركاب بين مدينتي هرات وقندهار بجمهورية أفغانستان الإسلامية وأدّى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى بينهم أطفال، معربة عن خالص التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها تضامن مملكة البحرين مع جمهورية أفغانستان الإسلامية، مجدّدة موقفها الرافض لصور العنف والتطرف والإرهاب كافة الداعي لضرورة تكثيف الجهود الرامية للقضاء على الإرهاب وتجفيف منابع دعمه وتمويله.// انتهى //20:59ت م0240