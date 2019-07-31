رام الله 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واسقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية "إننا نعيش مرحلة خطرة تحاول فيها إسرائيل تدمير السلطة الوطنية الفلسطينية وحل الدولتين، من خلال التوسع الاستيطاني المتصاعد وانتهاك الاتفاقيات الموقعة.وأفاد أشتية في تصريحات له اليوم بأن هدم الاحتلال للبيوت في حي واد الحمص بالقدس في منطقة مصنفة (أ)، وإعلان المصادقة على إعطاء تراخيص بناء للفلسطينيين في مناطق مصنفة (ج) يمثل سابقتين خطيرتين، وإهانة للاتفاقيات الموقعة.وأشار أشتيه إلى أن صمت المجتمع الدولي وعدم اتخاذ خطوات عملية لإجبار إسرائيل على احترام الاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي قاتل وغير مبرر، و أن قراري القيادة بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة وتشكيل لجنة لدراسة الأمر هو محاولة لكسر الأمر الواقع.//انتهى //21:03ت م0242