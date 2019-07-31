الرياض 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واسأعلن الاتحاد السعودي لكرة اليد القائمة النهائية للمنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين التي ستشارك في بطولة كأس العالم 2019 بمقدونيا .وضمت القائمة 18 لاعباً هم: محمد الحسين وإبراهيم ‏الجديعي وجهاد أبو علوة ‏ومهند العابد وحمدي أبو عبيد ومحمود البحار وحسن آل تركي وأيمن آل خليف وعلي آل محسن وسجاد الخضيمى وعبدالله اليوسف ومحمد العبيدي وسجاد الشويخات ومرتضى القصير وحيدر الحسن وصالح آل عاشور وحسن آل محمد وبندر المجرشى .وأجرى الأخضر مرانه الأخير صباح اليوم على صالة نادي الخليج بسيهات تحت إشراف المدرب المصري أحمد نبيل، ومن ثم غادر مساء إلى مقدونيا للمشاركة في كأس العالم، بعد ختام البرنامج الإعدادي الذي تم على أربع مراحل، كان آخرها معسكر سلوفينيا .ويستعد المنتخب السعودي لخوض مباراة ودية يوم الجمعة المقبل أمام فريق شباب فاردار المقدوني، ومن ثم سيواجه البحرين مساء السبت 3 أغسطس في المباراة الودية الأخيرة قبل أن يلعب يوم 6 أغسطس ضد إسبانيا لحساب المجموعة الأولى، التي تضم منتخبات سلوفينيا - كرواتيا - النرويج - تشيلي .// انتهى //21:15ت م0244