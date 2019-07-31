القاهرة 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واسسلّم وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم رئيس قبرص نيكوس أناستاسيادس رسالة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي أكّد من خلالها أهمية الارتقاء بأواصر العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين البلدين وما تمثلّه آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان من نموذج يحتذى به للتعاون والتنسيق.وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ أنّ الرسالة أعربت عن تطلع مصر لاستضافة القمة السابعة لآلية التعاون الثلاثي في القاهرة قريباً، وذلك من أجل الحفاظ على الزخم السياسي والاقتصادي الذي ولّدته هذه الآلية المهمّة وتطويره والارتقاء به إلى آفاق أرحب.وبيّن حافظ أنّ لقاء وزير الخارجية المصري مع رئيس قبرص في ختام زيارة شكري إلى نيقوسيا تناول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تطرّق الجانبان إلى التطورات الأخيرة في منطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط، واتفقا على مواصلة التعاون القائم في المحافل الإقليمية والدولية خلال الفترة المقبلة.// انتهى //21:19ت م0245