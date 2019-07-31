الأمم المتحدة 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واسأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهجوم الذي وقع على حافلة كانت تسير على طول طريق قندهار هيرات السريع في أفغانستان.وجدّد غوتيريش في بيان صادر عن مكتب المتحدث باسمه التّأكيد على أنّ القانون الإنساني الدولي يحظر صراحة شن الهجمات والهجمات العشوائية الموجهة ضد المدنيين, داعياً جميع أطراف النزاع في أفغانستان إلى الوفاء بالتزاماتها بحماية المدنيين.وأعرب الأمين العام في البيان عن مواساته لأسر الضحايا ولحكومة أفغانستان وشعبها متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.// انتهى //21:19ت م0246