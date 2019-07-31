مكة المكرمة 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واستنفذ الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في إدارة الهيئة في المسجد الحرام ضمن حملة " خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا " في موسمها السابع ، برنامج " الدين النصيحة" الهادف إلى نصح وتوعية الحجاج والزوار وتوجيههم بالرفق واللين والعمل بما شرع الله سبحانه وتعالى والتأسي بسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام في أداء المناسك والتحلي بالصبر والحلم وتجنب السلوكيات الخاطئة.وأوضح رئيس هيئة المسجد الحرام الشيخ علي النافعي ، أن المسجد الحرام يفد إليه جموع من الحجاج والزوار والواجب علينا نحن فريق العمل بهيئة المسجد الحرام ، توجيههم التوجيه الديني الصحيح ، وكسب قلوبهم وبعث الطمأنينة في نفوسهم، واستشعار عظمة البيت وحرمته، وتقديم جميع الخدمات التي تُفيد الحجاج في مناسكهم، وحثهم على اتباع منهج السلف في عبادتهم ، مؤكداً أن الجميع يعمل على تقديم كامل العناية لرواد بيت الله الحرام، لإعانتهم على أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.// انتهـى //21:37ت م0248