عام / خادم الحرمين الشريفين يتلقى في اتصال هاتفي عزاء الرئيس التركي في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز - رحمه الله -
الأربعاء 1440/11/28 هـ الموافق 2019/07/31 م واس
نيوم 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واس
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اليوم، اتصالاً هاتفيًا، من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، عبر فيه عن عزائه ومواساته في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة وأبناء الفقيد الصبر والسلوان .
وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لفخامته على مشاعره الأخوية وتعازيه ومواساته في الفقيد - رحمه الله -.
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22:22ت م
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