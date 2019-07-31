الرياض 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واستغلّب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب على بادربورن الألماني بسبعة أهداف مقابل هدف في رابع مباريات الفريق الودية خلال معسكر بوابة الشرق المقام حالياً في ألمانيا.وجاءت أهداف الشباب بواسطة كل من سيبا (هدفين) وإسبريا وجوانكا وعبدالله الحمدان وحسن القيد وراكان الشملان.وكان المدير الفني لفريق الشباب خورخي ألميرون قد دخل شوط المباراة بتشكيلة مكونة من كل من مروان الحيدري في حراسة المرمى وحسن معاذ وأحمد شراحيلي ومحمد سالم وعبدالملك الشمري وعبدالملك الخيبري وناصر العمران وعبدالمجيد الصليهم وسيبا وإسبيريا وجوانكا.// انتهى //22:26ت م0254