تونس 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واسوقع الرئيس التونسي محمد الناصر اليوم مرسومًا يدعو إلى عقد انتخابات رئاسية مبكرة في الـ 15 من سبتمبر القادم.وأوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المعنية بتنظيم الانتخابات في تونس نبيل بفون، أنه سيتم تنظيم دورة انتخابية ثانية في حال لم يحصل أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة بعد أسبوعين من إعلان النتائج.وتأتي الانتخابات المبكرة في أعقاب وفاة الرئيس التونسي السابق الباجي قايد السبسي الخميس الماضي، حيث ينص الدستور التونسي على تنظيم انتخابات في أجل لايتعدى 90 يومًا يتولى خلالها رئيس مجلس نواب الشعب رئاسة البلاد .// انتهى //22:54ت م0258