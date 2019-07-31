المنامة 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واسقرر مصرف البحرين المركزي اليوم خفض سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد بواقع 25 نقطة أساس من 2.75% إلى 2.50%.كما تم خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 2.50% إلى 2.25 % وسعر الفائدة على ودائع الشهر الواحد من 3.10% إلى 2.85% , بالإضافة إلى تغيير سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 4.50% إلى 4.25%.// انتهى //23:09ت م0259