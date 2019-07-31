راولبندي 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واسالتقى معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة اليوم في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى جمهورية باكستان الإٍسلامية، معالي رئيس أركان الجيش الباكستاني الفريق أول ركن قمر جاويد باجوه، وذلك بمقر القيادة العامة للجيش في مدينة راولبندي.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.ولفت معالي الفريق أول ركن باجوه إلى أن باكستان تقدر التعاون الدفاعي القائم مع المملكة العربية السعودية، مؤكداً وقوف الجيش الباكستاني مع القوات المسلحة السعودية في جميع المجالات.كما أعرب عن تعازيه في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود – رحمه الله - .حضر اللقاء المستشار العسكري لسمو ولي العهد اللواء طلال بن عبدالله العتيبي ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي.//انتهى//23:27ت م0260