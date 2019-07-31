القطيف 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واسدشن محافظ القطيف المكلف فلاح بن سلمان الخالدي مساء اليوم فعاليات المهرجان الأول لموسم صيد الروبيان الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية تحت عنوان "ربيان الشرقية"، بحضور عدد من مديري الإدارات والهيئات الحكومية والأهلية، وذلك على الواجهة البحرية بكورنيش القطيف.وقام الخالدي بجولة على أرجاء المهرجان، واطلع على أركانه المختلفة، واستمع لشرح مفصل عما يقدمه المهرجان من فعاليات، ودور وزارة البيئة والمياه والزراعة في المحافظة على الثروة البحرية ودعمها كمورد اقتصادي للمملكة، واللائحة التنفيذية لنظام الصيد، بالتعريف عن أوقات حضر صيد الروبيان لإعطائه فرصة التكاثر والحد من استنزافه بالصيد الجائر، وكذلك المحافظة على الوفرة والمخزون، وأن موسم الحظر يعد مخالفة تستوجب العقوبة والغرامة المالية حسب اللائحة التنفيذية لنظام الصيد.وأعرب محافظ القطيف المكلف بهذه المناسبة عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة على جهودهم لتهيئة المهرجان، عاداً خلال كلمته المهرجان الأول من نوعه على مستوى المملكة، وأحد الموارد والثروات الاقتصادية التي أنعم الله على هذه الأرض المباركة بها والمحافظة على استدامتها للأجيال القادمة ويتزامن مع الخطط الطموحة لتحقيق رؤية المملكة 2030.بعدها قُدم أوبريت بعنوان "بحري" لفرقة من الأطفال، صاحبه أهازيج وطنية ومواويل بحرية لفرقة الفنون الشعبية.عقب ذلك دشن الخالدي افتتاح مقر مكتب خدمات الصيادين في مرفأ دارين بجزيرة تاروت.من جانبه قدم مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري، شكره للقائمين والداعمين للمهرجان من الجهات والهيئات الحكومية والخاصة، مشيرًا إلى أن موسم صيد الروبيان على ساحل الخليج العربي للمملكة يستمر لمدة 6 أشهر، حيث يبدأ في الأول من أغسطس 2019 وينتهي في 31 يناير 2020م، داعياً الجميع للتعاون والتكاتف لإنجاح هذا المهرجان .وفي الختام كرم محافظ القطيف المكلف عدداً من الصيادين نظير جهودهم المبذولة، وعدداً من الجهات والهيئات الحكومية المشاركة والداعمة للمهرجان.// انتهى//23:29ت م0261