أبوظبي 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واسأعلن مصرف الإمارات المركزي أنه سيقوم اعتبارا من يوم غد بخفض أسعار الفائدة المطبقة على شهادات الإيداع التي يصدرها.وأوضح المصرف المركزي في بيان أصدره اليوم أنه خُفض سعر إعادة الشراء "الريبو" الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي بضمان شهادات الإيداع بـ 25 نقطة أساس، وتمثل شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي للبنوك العاملة في الدولة أداة السياسة النقدية التي يتم من خلالها نقل آثار تغيير أسعار الفائدة إلى النظام المصرفي في الدولة.وأفاد بأن ذلك يأتي تماشيًا مع انخفاض أسعار الفائدة على الدولار بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بـ 25 نقطة أساس في اجتماعه اليوم.// انتهى //23:52ت م0263