واشنطن 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واسفرضت الولايات المتحدة اليوم عقوبات على وزير خارجية النظام الإيراني محمد جواد ظريف.ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول رفيع بالبيت الأبيض قوله إن العقوبات تشمل تجميد أي أصول لظريف بالولايات المتحدة أو التي تسيطر عليها كيانات أمريكية وتسعى واشنطن إلى الحد من الرحلات الدولية لظريف.من جانب آخر, أكد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في بيان أن " جواد ظريف يطبق جدول الأعمال المتهور للزعيم الأعلى الإيراني وهو الناطق الرئيس باسم النظام في أنحاء العالم".// انتهى //00:19ت م0266