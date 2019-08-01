إسلام آباد 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واساستقبل معالي رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية أسد قيصر اليوم في مكتبه بمقر البرلمان الوطني في إسلام آباد معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة الذي يزور باكستان حالياً.وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية في مختلف المجالات.وأكد رئيس الجمعية عمق العلاقات الأخوية بين المملكة وباكستان، مشيراً إلى وقوف البلدين جنباً إلى جنب طوال العقود الماضية.وأشاد بالدور الريادي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، واهتمامه ـ أيده الله ـ الخاص بتعزيز العلاقات الأخوية مع باكستان، مؤكداً وقوف باكستان حكومة وشعبا مع المملكة العربية السعودية.وأشاد بإطلاق مبادرة "طريق مكة" في مطار إسلام آباد الدولي، وعدها لفتة أخوية من جانب المملكة للتسهيل على الحجاج الباكستانيين، ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة المملكة لتوفير أفضل التسهيلات للحجاج والمسلمين حول العالم.ونوه بالزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ إلى باكستان، موضحاً أنها أعطت العلاقات الثنائية دفعة قوية نحو الأمام.وثمن معاليه الجهود التي يبذلها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي في تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، ووصفها بالمثالية للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب من التعاون.من جانبه أكد معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي الشبانة حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز وتطوير العلاقات مع جمهورية باكستان، وتتطلع إلى تنويعها في شتى مجالات التعاون.وقال :" إن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ تولي اهتماماً كبيراً لعلاقتها مع باكستان، وستقف دائماً مع الشعب الباكستاني، وحريصة على دعم باكستان وشعبها لتكون دولة ناجحة ومستقرة".هذا وعبر أعضاء الجمعية الوطنية الباكستانية عن شكرهم وتقديرهم للمملكة العربية السعودية على وقوفها دائماً مع باكستان في كل المحن والأوقات الصعبة، مؤكدين أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.كما أكدوا أن العلاقات بين باكستان والمملكة تصب في صالح الأمة الإسلامية وتضمن وحدتها وتماسكها إلى جانب ضمان الأمن والاستقرار الإقليمي.حضر الاستقبال الوفد المرافق لمعالي وزير الإعلام وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي وعدد من أعضاء الجمعية الوطنية الباكستانية يمثلون مختلف الأحزاب السياسية.//انتهى//01:07ت م0270