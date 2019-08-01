نيويورك 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واسأغلقت الأسهم الأمريكية اليوم على انخفاض حيث سجل المؤشران داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز500 اليوم أكبر هبوط من حيث النسبة المئوية منذ مايو الماضي ، بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة .وأنهى داو جونز جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضًا 337.40 نقطة أو 1.24% إلى 26860.62 نقطة بينما هبط المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقًا 32.80 نقطة أو 1.09 % ليغلق عند 2980.38 نقطة، وأغلق المؤشر ناسداك المجمع على تراجع عند 98.20 نقطة، أو 1.19 % إلى 8175.42 نقطة.//انتهى//01:21ت م0272