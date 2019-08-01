الخرطوم 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واسالتقى وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني المكلّف المهنس صلاح أحمد محمد إبراهيم اليوم في الخرطوم وزير الموارد المائية والري المصرى الدكتور محمد عبد العاطي.وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري والكهرباء بالسودان إبراهيم يس شقلاوي بأنّ الجانبين عقدا اجتماعاً تناول العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن مواصلة التشاور لمفاوضات سد النهضة الأثيوبي حيث عبرت مصر عن رؤيتها في هذا الشأن تمهيدا لعقد الاجتماع القادم للدول الثلاث " السودان - مصر - أثيوبيا ".// انتهى //01:27ت م0273