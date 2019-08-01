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الخميس 1440/11/29 هـ الموافق 2019/08/01 م واس
الرياض 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 1 أغسطس 2019 م
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين يتلقى اتصالي تعزية من الرئيس التركي والبرهان
القيادة تهنئ رئيسي الاتحاد السويسري وبنين
ولي العهد: علاقاتنا مع باكستان متميزة ونسعى إلى تعزيزها
عمران هاتف الأمير محمد بن سلمان وأثنى على جهوده
ولي العهد: علاقاتنا مع باكستان متميزة ونسعى إلى تعزيزها
ولي العهد يتلقى اتصالاً من رئيس الوزراء الباكستاني
خالد الفيصل يدشن خدمة الجيل الخامس في مكة والمشاعر المقدسة
مآثر الأمير بندر بن عبدالعزيز تستأثر برثاء المعزين
رئيس الوزراء اليمني يزور مركز الملك سلمان للإغاثة ويلتقي مسؤوليه
أمير القصيم يتسلّم تقرير مسابقة المهارات الوطنية
المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة.. مساء اليوم
أمير الرياض يقدم العزاء في نويشي الشيباني
وزير الإعلام: الـمملكة تولي اهتماماً كبيراً لعلاقتها مع باكستان
هيئة حقوق الإنسان: المملكة عملت على بناء أُطر قانونية ومؤسسية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
حجاج العراق وتركيا: جهود المملكة في خدمتنا راقية واحترافية
فريق الحوادث يكشف أكاذيب الحوثي ويفنّد أدعاء إصابة مدرسة الراعي بصنعاء
داعش تعلن مسؤوليتها عن سقوط 40 جندياً نيجيرياً
الوسيط الإفريقي يستعجل السودانيين للتوقيع على الإعلان الدستوري
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على وزير خارجية إيران
700 منزل للفلسطينيين وستة آلاف وحدة استيطانية بالضفة الغربية
طالبان تردي 35 قتيلا في أفغانستان
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