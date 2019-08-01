الرياض 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 1 أغسطس 2019 مأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يتلقى اتصالي تعزية من الرئيس التركي والبرهانالقيادة تهنئ رئيسي الاتحاد السويسري وبنينولي العهد: علاقاتنا مع باكستان متميزة ونسعى إلى تعزيزهاعمران هاتف الأمير محمد بن سلمان وأثنى على جهودهولي العهد: علاقاتنا مع باكستان متميزة ونسعى إلى تعزيزهاولي العهد يتلقى اتصالاً من رئيس الوزراء الباكستانيخالد الفيصل يدشن خدمة الجيل الخامس في مكة والمشاعر المقدسةمآثر الأمير بندر بن عبدالعزيز تستأثر برثاء المعزينرئيس الوزراء اليمني يزور مركز الملك سلمان للإغاثة ويلتقي مسؤوليهأمير القصيم يتسلّم تقرير مسابقة المهارات الوطنيةالمحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة.. مساء اليومأمير الرياض يقدم العزاء في نويشي الشيبانيوزير الإعلام: الـمملكة تولي اهتماماً كبيراً لعلاقتها مع باكستانهيئة حقوق الإنسان: المملكة عملت على بناء أُطر قانونية ومؤسسية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاصحجاج العراق وتركيا: جهود المملكة في خدمتنا راقية واحترافيةفريق الحوادث يكشف أكاذيب الحوثي ويفنّد أدعاء إصابة مدرسة الراعي بصنعاءداعش تعلن مسؤوليتها عن سقوط 40 جندياً نيجيرياًالوسيط الإفريقي يستعجل السودانيين للتوقيع على الإعلان الدستوريالولايات المتحدة تفرض عقوبات على وزير خارجية إيران700 منزل للفلسطينيين وستة آلاف وحدة استيطانية بالضفة الغربيةطالبان تردي 35 قتيلا في أفغانستان// يتبع //06:02ت م0003