وذكرت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( إيران تفقد السيطرة ) : ضربت إيران عملتها في مقتل، وفقد النظام الإيراني السيطرة على الوضع الاقتصادي، واستمر التدهور بشكل لافت، في ظل محاولات فاشلة للسيطرة على انكماش الاقتصاد المتزايد، وارتفاع حالات الفقر و الجوع في البلاد، وسط مكابرة من النظام وعدم الالتفات لاحتياجات الشعب الإيراني المغلوب على أمره، ما أدى إلى انحدار قيمة عملتها، ليساوي الدولار الواحد 120 ألف ريال إيراني، رغم أن سعر الصرف الرسمي هو 42 ألف ريال للدولار الواحد، ما اضطر حكومة الملالي الخاضعة لعقوبات إلى خطة لحذف الأصفار من عملتها، واستبدال الريال الحالي بالتومان.وواصلت : وزاد الطين بلة تكدس أكثر من 111 مليون برميل من النفط الإيراني في الموانئ خلال شهر يوليو الماضي، وأصبح نفط إيران بلا زبائن.// انتهى //06:02ت م0006