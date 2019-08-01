مكة المكرمة 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واسعقدت جمعية الكشافة العربية السعودية، والمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، مساء أمس في مكة المكرمة اجتماعاً ناقشت فيه آلية العمل الميداني لتفويج 400 ألف حاج، والعديد من المحاور التي تسهم في تطوير المهمة وتسهيل عملية التفويج للمشاعر المقدسة، وذلك بحضور عضو مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية الدكتور شادي مسكي، ومسؤول شؤون المجموعات بمعسكرات الخدمة العامة الدكتور عبدالله بن جحلان، وعدد من قيادات المؤسسة، وقائد مجموعة التفويج بالمعسكرات عبداللطيف الزعبي.وأوضح الدكتور عبدالله بن جحلان بأنه تم في الاجتماع تسليم مواقع تسكين الجوالة المشاركين في تفويج الحجاج ومناقشة بعض الجوانب التي من شأنها تفويج أكثر من 400 ألف حاج من حجاج الدول العربية بيسر وسهولة، مشيراً إلى أن تجربة المشاركة في تفويج حجاج الدول العربية للعام الرابع على التوالي تؤكد نجاح التجربة التي يشارك فيها 400 جوال الذين يقومون بتفويج الحجاج من المخيمات بمشعر منى إلى مرمى الجمرات، ثم إرجاعهم إلى مخيماتهم وفق الجداولالمعتمدة من وزارة الحج والعمرة والالتزام بالجداول المعدة مسبقاً للتفويج.// انتهى //08:39ت م0009