بيروت 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 1 اغسطس 2019 م واسإهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بجولة الاتصالات والمشاورات المكثفة التي أجراها كل من الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء سعد الحريري مع الفرقاء المعنيين لبلورة صيغة حل تكون مقبولة من كل القوى الاساسية لاحتواء تداعيات حادثة قبرشمون وعقد جلسة لمجلس الوزراء في أقرب وقت.وتحدثت عن موافقة الحكومة الاسرائيلية على بناء 700 منزل لفلسطينيين في جزء من الضفة الغربية المحتلة يخضع لسيطرتها الكاملة وفي الوقت ذاته على بناء ستة آلاف وحدة سكنية استيطانية.وأخبرت صحف الخميس عن استضافة مملكة البحرين أمس اجتماعا عسكريا لمناقشة أمن الملاحة البحرية في منطقة الخليج بعد سلسلة هجمات استهدفت ناقلات نفط قرب مضيق هرمز.ولفتت الى تأكيد ملك الأردن عبد الله الثاني خلال لقائه مستشار الرئيس الاميركي دونالد ترامب جاريد كوشنير في عمان أمس تمسك بلاده بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس في إطار ما يعرف بحل الدولتين.واشارت الى إعلان سيول أن بيونغ يانغ اطلقت أمس صاروخين بالستيين بعد أيام على إطلاق صاروخين آخرين قصيري المدى للاحتجاج على تدربيات عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.وتطرقت صحف لبنان إلى إعلان وزارة الخزانة الأميركية أمس ان الولايات المتحدة فرضت عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وادرجته في قائمة الخزانة الاميركية للشخصيات ذات التصنيف الخاص لدى إدارة مراقبة الأصول الأجنبية.//انتهى//08:47ت م0010