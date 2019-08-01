الخرطوم 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تأكيد الوسيط الأفريقي إلى السودان محمد حسن ولد لبات أمس، ضرورة إسراع المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى إعلان -الحرية والتغيير - في الوصول إلى اتفاق حول الإعلان الدستوري، متوقعاً إنجاز الاتفاق بين الطرفين حول تلك الوثيقة في أسرع وقت.وركزت على المباحثات التي انطلقت في الخرطوم أمس بين وزارتي الري في السودان وجمهورية مصر العربية، مواصلة التشاور بين السودان ومصر حول سد النهضة.وأشارت إلى إسقاط قوات الشرعية اليمنية طائرة استطلاع تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران أثناء تحليقها فوق مديرية – الدريهمي- جنوب الحديدة.وسلطت الضوء على لقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمس ، في عمان جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وأحد كبار مستشاريه، وبحث معه عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.ولفتت الانتباه إلى إقالة الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، أمس ، سليمان براهيمي وزير العدل، وعين بلقاسم زغماتي خلفاً له، كما أجرى تغييرات عدة في قطاعي والطاقة.// انتهى //09:17ت م0011