بريدة 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واسينطلق مهرجان تمور بريدة غداً الجمعة، وسط أكبر تجمع اقتصادي يعنى بالتمور، مع ما يتخلله المهرجان من فعاليات وبرامج متنوعة تستهدف شرائح المجتمع بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والاجتماعية والخيرية، وذلك بمدينة التمور ببريدة.ويعد مهرجان تمور بريدة الأكبر على مستوى العالم، كتجمع اقتصادي زراعي موسمي، من حيث صفقات البيع، التي تتم داخل ساحات السوق، إضافة إلى اصطفاف أكثر من ألفي سيارة محملة بمئات الأطنان من التمور بشكل يومي.كما يعرض المزارعون وتجار التمور أكثر من 45 صنفاً من أصناف تمور القصيم أبرزها السكري والبرحي والشقراء والصقعي.ويتخلل المهرجان الذي تستمر فعالياته 35 يوماً عدد من الأنشطة والبرامج التي تُعنى بالتمور ومشتقاتها، يديرها أكثر من 4 آلاف شاب وفتاة.// انتهى //09:19ت م0012