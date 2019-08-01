القاهرة 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم القرارات والتوصيات الختامية للمؤتمر الوطني السابع للشباب التي أصدرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومنها تحويل نموذج محاكاة الدولة المصرية إلى حالة حوارية دائمة وتشكيل مجموعات عمل شبابية معاونة لجهات ومؤسسات الدولة لمتابعة تنفيذ المشروعات القومية .وأشارت الصحف إلى الرسالة التي بعثها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى نظيره القبرصي نيكوس أناستا سيادس حول علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين ،والمباحثات التي أجراها وزير الدفاع المصري والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي مع نظيره الأمريكي مارك إسبر، حول سبل تعزيز التعاون العسكري في مجالات الدفاع والتصنيع .وتطرقت إلى الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلية على بناء 6000 منزل جديد للمستوطنين اليهود في منطقة بالضفة الغربية المحتلة.وتحدثت صحف القاهرة في مقتطفات أخرى، عن مقتل وإصابة 62 أفغانيًا في انفجار وقع أثناء مرور حافلة على طريق بإقليم فراه بين العاصمتين الإقليميتين هرات وقندهار غرب البلاد.// انتهى //09:51ت م0015