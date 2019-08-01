سياسي / اهتمامات الصحف العراقية
الخميس 1440/11/29 هـ الموافق 2019/08/01 م واس
بغداد 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واس
اهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بتحذير منظمة "كير" العالمية للمساعدات الإنسانية من خطورة تراجع تمويل الأنشطة الإنسانية التي تقوم بها في مناطق شمال العراق مما يعرض حياة الناس للخطر .
وأبرزت إعلان المحكمة الاتحادية العراقية العليا أعلى سلطة قضائية في العراق , بقاء سريان المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بالمناطق المتنازع عليها ومن بينها كركوك الغنية بالنفط .
وعرجت صحف اليوم على المفاوضات الجارية بين بغداد وأربيل بشأن القضايا العالقة ,مشيرة إلى أنها تسير بمسارين قريب وبعيد الأجل .
ونوهت بقرار مجلس النواب استضافة وزيري النفط والمالية ,مشيرة إلى أن الهدف من ذلك ايجاد تفاهم مشترك بشأن المستحقات النفطية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان .
وتناولت الصحف طلب مجلس القضاء الاعلى من مجلس النواب رفع الحصانة عن 21 نائباً في البرلمان العراقي عن تهم تتعلق بالفساد , أو تهم أخرى ارتكبت أثناء عملهم في مناصب تنفيذية.
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