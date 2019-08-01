المذنب 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واسعقد محافظ المذنب عبدالرحمن بن عودة السعوي أمس، اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية من العام المالي 1440 / 1441هـ، وذلك بمقر المحافظة.وناقش الاجتماع خلال جلسته عدداً من الموضوعات منها تحسين وتطوير الواحات بالمحافظة، وتطوير بعض الطرق الرئيسة والتقاطعات ومعالجة التشوهات البصرية بالمنطقة.وأكد محافظ المذنب ضرورة تكاتف جميع الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة في ظل الدعم السخي الذي تقدمه حكومتنا الرشيدة - أيدها الله- وأهمية حرص الجميع على تنفيذ الخدمات التي يأملها المواطن.كما قدم محافظ المذنب، شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على ما تلقاه من دعم ومتابعة وتوجيهات سديدة أثمرت عن مشاريع تنموية وخدمية.// انتهى //10:12ت م0019