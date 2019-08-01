الطائف 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واسكثفت أمانة الطائف أعمال النظافة والإصحاح البيئي بطرق الحج (طريق الرياض / الطائف، طريق الطائف / السيل الكبير، طريق الباحة / الطائف، طريق الطائف / الكر، طريق الشفا / المحمدية)، كما تنفذ خطة رقابية مكثفة على جميع المرافق التجارية والاستثمارية على جنبات هذه الطرق وباقي المواقع التي تقع ضمن نطاق خدمات البلديات الفرعية ومكاتب الخدمات البلدية (11 بلدية ومكتبًا)، وجرى دعم الخدمات بالطرق المؤدية إلى مواقيت الحج والعمرة (ميقات قرن المنازل بالسيل الكبير، ميقات وادي محرم بالهدا).وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الطائف إسماعيل إبراهيم، أن خطة العمل البلدي لموسم الحج تشمل 3 مراحل تبدأ قبل الموسم بمشاركة جميع البلديات المرتبطة والفرعية، وتستمر أثناء الموسم بشكل مكثف، بينما يتم التقييم بعد انتهاء موسم الحج.وبين أن خطة العمل المعتمدة من أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، تتضمن تعزيز الخدمات البلدية بجميع المحاور، ودعم أعمال الشركاء كافة من القطاعات المختلفة والجهات الأمنية، ومساندة نقطة الفرز الأمني بالبهيتة وباقي النقاط الأمنية، وتنفيذ حملة رقابية مكثفة على محطات الوقود والمرافق التابعة لها، والمطاعم والمطابخ والبوفيهات، ومراكز التموينات الغذائية، لضبط التجاوزات التي تمس صحة المستهلك، وتطبيق لائحة الجزاءات بحق المخالفين، وأطلقت إدارة الصحة العامة خطة للرش (الضبابي ، واليدوي ، والبودرة) لمنع التكاثر الحشري ومكافحة البؤر المتوقعة.وأكد أن أمانة الطائف أهابت بالبلديات المرتبطة (بلديات محافظات الخرمة وتربة ورنية والمويه وميسان، وبلديات بني سعد وقيا والمحاني والقريع بني مالك وظلم) تعزيز الخدمات على طرق الحج لراحة ضيوف الرحمن، ومتابعة التزام المرافق التجارية بالاشتراطات الصحية ودعم أعمال النظافة والوقاية الصحية، مع تهيئة المرافق والخدمات البلدية واستراحات الحجاج والمتنفسات العامة.ونوه المهندس آل هميل بالجهود المبذولة لتهيئة المسالخ العامة ودعمها بكوادر عمل إضافية، ومتابعة أسواق اللحوم الحمراء والبيضاء في أنحاء المحافظة، وأعمال المراقبة والضبط لأي لحوم مهربة بشكل غير نظامي من مسالخ العاصمة المقدسة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الإدارة العامة لصحة البيئة تنفذ حملة ميدانية لتصحيح أوضاع أكثر من 12 مرفقاً لبيع وتداول الأغذية والمشروبات بالمحافظة خلال موسم الحج و (موسم الطائف)، كما تقوم وكالة الخدمات والبلديات الفرعية برفع مستوى الرقابة خلال الموسم وعيد الأضحى المبارك.// انتهى //10:41ت م0021