الرياض 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واسوجه معالي وزيــر الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بفرش مسجد التنعيم - مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها ــ بمكة المكرمة، فرشاً فاخراً يغطي مساحة الجامع التي تبلغ 6000م2، في إطار مشاريع الوزارة التطويرية لجميع مرافقها الخدمية التي تيّسر على ضيوف الرحمن أداء المناسك بكل يسر وسهولة خلال موسم الحج هذا العام 1440هـ.ويأتي ذلك في إطار التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولـي عهده الأمين - حفظهما الله - التي تؤكد دوماً العناية والاهتمام ببيوت الله جل وعلا، ولا سيما مثل تلك المساجد التي يؤمها المسلمون بكثرة، لأداء نسك الحج والعمرة، إذ إن حركة المعتمرين في المسجد ذهاباً وإياباً لا تتوقف طوال السنة، خصوصاً في المواسم، وتظل أبوابه مفتوحةً على مدار الساعة.وتضمن توجيه معاليه، مباشرة إحدى الشركات الوطنية بالعمل على الفور بفرش الجامع بأفخم السجاد والانتهاء من جميع الأعمال قبل اكتمال وصول الحجاج لمكة المكرمة، وبدء أعمال الحج، يأتي ذلك في إطار حرص معاليه على تلمس احتياجات المساجد، خلال جولاته التفقدية في مكة المكرمة، والمدينة النبوية، وفي مختلف مناطق المملكة، وقد تم فرش أكثر من ستمائة ألف متر مربع موزعة على مناطق المملكة.يذكر أن مسجد التنعيم يقع في الجزء الغربي من مكة المكرمة، على مسافة 7 كم عن الحرم المكي الشريف، ويعد ميقات المعتمرين من مكة المكرمة، لكونه أدنى الحل، وقد اكتسب شهرته من كونه بُني في الموضع الذي أحرمت منه أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق - رضي الله عنهما - بالعمرة في حجة الوداع سنة 9 للهجرة.// انتهى //10:57ت م0025