نجران 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واستشارك الجمعيات الأهلية ولجان التنمية بمحافظة شرورة بخدمة ضيوف الرحمن القادمين عبر منفذ الوديعة البري بموسم الحج لهذا العمل، من خلال جمعيتين خيريتين وتكوين 6 فرق تطوعية يشارك بها 262 متطوعاً.وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران عبدالله بن محمد الدوسري، أن الجمعيات ولجان التنمية تقدمان خدمات في المنفذ ومدينة الحجاج بمركز الوديعة منذُ بداية موسم الحج لهذا العام من خلال استقبال حجاج بيت الله الحرام، وتقديم الخدمات الإرشادية لهم والمساعدة على التنظيم وتسهيل المرور، إضافةً إلى استقبال وتفويج الحجاج داخل مدينة الحجاج وتقديم الخدمات الغذائية والإعاشة لهم.وبيّن الدوسري أن الخدمات الغذائية والإعاشة المنفذة حتى أمس الأول، شملت تقديم 40202 وجبة غذائية تنوعت بين وجبات ساخنة وجافة، فيما قدمت أكثر من 73 ألف عبوة تنوعت بين المشروبات الساخنة والباردة والسقيا بمدينة الحجاج بمركز الوديعة، كما تم تقديم 1296 كيلو جراماً من التمور، إضافةً إلى تنفيذ 1338 خدمة إرشادية للحجاج وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.// انتهى //12:00ت م0035