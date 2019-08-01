جيزان 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واساُختتمت مساء أمس الدورة التدريبية المتخصصة في التصوير الفوتوغرافي بعنوان "كواليس الصورة"، التي نظمها مركز جمعية الأطفال المعوقين بمنطقة جازان، وقدمها المدرب علي أبو القاسم وذلك ضمن فعاليات "مبادرة جُدر" بمقر المركز بمدينة جيزان.واشتملت الدورة التي استمرت يومين، على العديد من المحاور التدريبية عن أساسيات التصوير، وشرح عن خصائص الكاميرا، وعناصر تكوين الصورة وخصائص الإضاءة والعدسات، والتصوير في ظروف متغيرة، إلى جانب التخطيط والتنفيذ للصورة المتميزة، بمشاركة 50 متدربًا ومتدربة في الدورة التي تضمنت كذلك تدريبات عملية على أساسيات تكوين الصورة، والتقاط الصور بجودة واحترافية.// انتهى //12:02ت م0036