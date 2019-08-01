كانبيرا 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واسودع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا مساعد بن إبراهيم السليم في حفل أقيم اليوم، في مقر سفارة المملكة بالعاصمة الأسترالية كانبيرا، ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام وسلمهم هدية خادم الحرمين الشريفين للحجاج التي تضم نسخًا من القرآن الكريم والمواد الإرشادية للحجاج.وأوضح السفير السليم، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن قسم الشؤون القنصلية في السفارة أنهى تأشيرات الحجاج من أستراليا لأداء فريضة الحج التي بلغت هذا العام 1440هـ، ما يقارب الأربعة آلاف وخمس مئة تأشيرة، متمنيًا لجميع الحجاج حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا وعودًا حميدًا.وأكد أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لا تدخر جهدًا في سبيل تذليل الصعاب أمام حجاج بيت الله الحرام، ولا تتوانى في تسخير كل إمكاناتها وطاقاتها البشرية والمادية من أجل تسيير أعمال الحج وخدمة ضيوف الرحمن. وقال: "إن مشاريع التطوير لم تتوقف طيلة العقود الماضية رغبة في تيسير أعمال الحج والتسهيل على الحجاج أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة".من جانبهم أعرب الحجاج الأستراليون عن بالغ شكرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على هذه الضيافة والمكرمة الملكية مشيدين بدور المملكة الريادي في خدمة ضيوف الرحمن والمسلمين بأستراليا والعالم داعين الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويديم على المملكة أمنها واستقرارها.// انتهى //12:03ت م0037