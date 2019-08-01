طبرجل 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واسزيّنت مشغولات السدو والسجاد اليدوية مهرجان الفاكهة بطبرجل, وكانت من أبرز المعروضات المصاحبة للفعاليات في المهرجان الذي تنظمه محافظة طبرجل في نسخنه الأولى.وتعتبر صناعة السدو من الصناعات التقليدية القديمة، وهو عبارة عن نسيج من الصوف له استخدامات متعددة وهو العنصر الأساسي في تكوين بيوت الشعر، وتعود صناعته من جديد لحفظ التراث والموروث الشعبي ، وتعتمد صناعة السدو على جهد المرأة في المقام الأول، ويتميز السدو بألوانه الزاهية وزخارفه الجميلة.وشهد مهرجان الفاكهة عرض أنواع السدو " الساحة والبساط والقطيفة والخِرجْ الذي يوضع على الجمل والعِدِل والمساند والمراكي، وغيرها من الأشكال العصرية.// انتهى //12:11ت م0045