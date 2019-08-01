الرياض 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واساختتمت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن ممثلة بكلية التربية، بالشراكة مع وزارة التعليم ممثلة بالمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، اليوم, برنامج التدريب الصيفي، بتدريب نحو 1000 متدربة من شاغلات الوظائف التعليمية: (قائدات مدارس، مشرفات، ومعلمات)، الذي هدف إلى تحسين مخرجات التعليم، وتحقيق الاستثمار الأمثل لأوقات شاغلي الوظائف.وأكدت المشرفة العامة على البرامج التدريبية الصيفية الدكتورة سارة بنت بدر العتيبي، أن الجامعة سعت هذا العام إلى تقديم برامج تطويرية نوعية وتخصصية على يد مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية في تخصصات: (المناهج وطرق التدريس، الإدارة والتخطيط التربوي، تقنيات التعليم)، وذلك لنقل الخبرة من الكليات التربوية التي تعد محاضن للمعلمين والمعلمات إلى الميدان مباشرة، مشيرة إلى أنه بالإضافة إلى أهمية اختيار المدربات المتميزات فإن إشراك جميع الفئات من منسوبات الجامعة مهم في إنجاح عملية التدريب، حيث تَشَكل فريق عمل متكامل من إداريات كلية التربية لتغطية جميع جوانب التدريب التي شملت كلا من: ( علاقات عامة، وإعلام، ومشرفات تدريب، ومسؤولة مالية، ومسؤولة منشآت، وأخصائية لقياس العائد من الاستثمار)، بالإضافة إلى 11 طالبة من نادي المتفوقات بالجامعة، والحاصلات على شهادة تدريب مدرب TOT للعمل كمساعد مدرب .وبيّنت العتيبي أن البرامج هذا العام شهدت تفاعلاً كبير وإقبالًا مطرداً، حيث زادت نسبة المتدربات 200% عن العام الماضي الذي بلغ عدد المتدربات فيه نحو500 متدربة، كما شهدت رضا عاليًا ونجاحًا بارزاً، لافتة إلى أن معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أشاد بالحماسة والشغف اللذين ظهرا في البرامج التدريبية والجهود المبذولة في هذه الاتجاهات وانعكاساتها الإيجابية خلال الاجتماع السادس الموسع مع قيادات الوزارة ومديري إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات والرؤساء التنفيذيين لشركات تطوير.ونوهت العتيبي أن الجامعة أخذت على عاتقها قياس عائد التدريب للمتدربات بعد أخذ موافقتهن، وقياس ردود الأفعال، لمدة تزيد عن ستة أشهر لقياس أثر هذه البرامج على الميدان التربوي، ففي العام الماضي نتج عن قياس الأثر حصول معلمات على جوائز نتيجة تطبيق ما تم التدريب عليه، ونقل معلمات أخريات خبراتهن إلى الميدان.من جانبها أفادت أستاذة المناهج وطرق تدريس اللغة العربية المشارك الدكتورة أمامة بنت محمد الشنقيطي أن هذه البرامج أتت لمواكبة حاجات الميدان التربوي، مشيدة بتفاعل المعلمات و اهتمامهن من خلال وضع خطة طموحة ورائدة لعلاج المشكلات المتعلقة بضعف المقدرة القرائية لدى الطالبات.//انتهى//12:11ت م0046