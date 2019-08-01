بيروت 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 1 اغسطس 2019 م واسحذرت مؤسسة القدس الدولية من مصادرة الاحتلال الإسرائيلي لأراضي جديدة في صور باهر وبناء المستوطنات في القدس المحتلة.وأشارت المؤسسة في بيان اليوم، إلى أن أذرع الاحتلال تتابع اقتحامها للمسجد الأقصى، وتعمل على تشديد إجراءاتها الأمنية أمام أبواب المسجد في محاولة لاستهداف المصلين والمرابطين من الشباب.وأكدت المؤسسة على أن آثار هدم سلطات الاحتلال عشرات المنازل في وادي الحمص مازالت تلقي بظلالها، وحذرت من استكمال الاحتلال عمليات الهدم، واستهداف المزيد من المناطق والقرى في ضواحي القدس المحتلة، الذي بدأ بمصادرة أرضٍ في صور باهر.وطالبت مؤسسة القدس الدولية العاملة في بيروت بتحرك دولي يلجم الاحتلال ويضع حدا للسياسة العدوانية الإسرائيلية في القدس المحتلة.// انتهى //13:29ت م0065