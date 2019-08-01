أبها 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واسيشارك فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير في أعمال موسم الحج لهذا العام من خلال تكليف عدد من الدعاة التابعين للفرع، وذلك للمشاركة ضمن فرق عمل الوزارة بالمشاعر المقدسة.وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بعسير الدكتور سعود بن عليبي الغامدي، أنه سيشارك كذلك عدد من الدعاة المتقاعدين من الوزارة، إضافة إلى ما يزيد عن 20 موظفاً إدارياً يشاركون في لجان الحج المختلفة.وأضاف الغامدي أن فرع الوزارة بعسير ممثلاً في إدارة الدعوة يقوم بتنظيم دروس ومحاضرات وخطب عن الحج ومناسكه في جوامع ومساجد المنطقة، لبيان أحكام الحج وحث الموطنين والمقيمين على اتباع التعليمات الصادرة من ولاة الأمر، لتنظيم الحج والحرص ممن أراد ذلك على الحصول على التصاريح اللازمة من الحملات المعتمدة في هذا الأمر، وكذلك تقوم إدارة الدعوة بتوزيع مواد دعوية وكتب ومطبوعات إرشادية عن الحج على الإدارات المدنية والعسكرية.// انتهى //13:33ت م0066