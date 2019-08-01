جدة 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واستسلّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل, مستشار خادم الحرمين الشريفين, أمير منطقة مكة المكرمة, في مقر الإمارة بجدة، التقرير الإحصائي لمديرية مكافحة المخدرات بالمنطقة.وتضمن التقرير الذي سلّمه مدير مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة اللواء محمد القرني للأمير خالد الفيصل، إحصاءات عن جهود المديرية في ضبط المهربين والمروجين ومنع دخول المخدرات وترويجها.// انتهى //13:33ت م0067