جيزان 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واستفقد رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة جازان وليد بن أحمد رستم، وأعضاء المجلس اليوم, سير العمل بمشروع الشارع الثقافي الذي تنفذه أمانة المنطقة حالياً بالكورنيش الشمالي لمدينة جيزان.واستمع رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة جازان وأعضاء المجلس خلال الجولة لشرح مفصل من رئيس بلدية مدينة جازان محمد الهلالي، عن سير العمل بالمشروع الذي ينفذ بطول 450 متراً, ويتضمن تنفيذ العديد من المجسمات الجمالية والمواقع المخصصة للرسامين والفنانين التشكيلين، لتنفيذ أعمالهم الفنية وإقامة الفعاليات الثقافية المتنوعة بما يزيد جمال وجاذبية الموقع، وإقبال أهالي وزوار المنطقة عليه.// انتهى //13:34ت م0068