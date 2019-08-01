جدة 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واساستقبل معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري, في مكتبه بفرع الديوان بمنطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة اليوم, معالي رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بدولة فلسطين إياد موسى تيم.ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون والتنسيق القائم بين ديوان المراقبة العامة وديوان الرقابة المالية والإدارية الفلسطيني، حيث يحرص الديوان على دعم الأجهزة النظيرة في عدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجالات التدريب وتنمية وبناء القدرات المؤسسية، وذلك لما يمتلكه الديوان من خبرات مهنية متقدمة في مجالات المراجعة والرقابة المالية.// انتهى //13:36ت م0069