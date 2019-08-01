المدينة المنورة 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واسافتتح معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، مركز التوعية الرقمية بالشهداء بالمدينة المنورة، واستمع معاليه إلى شرح مفصل عما تميزت به مشاركة الرئاسة لهذا العام في الحج من خلال استخدام التقنيات الحديثة.ويحتوي المركز الرقمي على شاشة عرض, يتم من خلالها بث المواد التوعوية من خلال تقنية الـ " wifi " على الهواتف الذكية, لتحميل المحتوى المسموع والمقروء والمرئي عن بعد مناسب، ويمكن لـ ٦٤ مستفيداً تحميل المنتجات في لحظة واحدة خلال تواجدهم بقربه، كما زودت المنصة بمنتجات توعوية بـ ١٥ لغة حية.كما يحتوي المركز الرقمي على أجهزة تواصل لبث المحتوى المسموع والمقروء والمرئي، ولوحة تعريفية عن منصة زاد الحاج الإلكترونية, مع ماسح ضوئي "باركود" يحتوي على كل منتجات الحج التوعوية، ولوحة تعريفية عن منصة "زاد الحاج "وكيفية الاستفادة منها وغير ذلك من التقنيات.وبين الدكتور السند أن الرئاسة العامة في عملها كله, واختصاصاتها وعلى وجه الخصوص في موسم الحج, تحظى بالمتابعة والتأييد والتشجيع والدعم الكبير من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد - حفظهما الله -.وأضاف معاليه: أن مشاركة الرئاسة وأعمالها بموسم الحج في منطقة المدينة المنورة, تحظى بالدعم والتأييد والمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة, ورئيس لجنة الحج بمنطقة المدينة المنورة، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد بن فيصل.// انتهى //13:49ت م0075