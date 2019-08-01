الباحة 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واسسلّم مدير فرع وزارة الإسكان بمنطقة الباحة، ومدير جمعية البر الأهلية بمركز ناوان التابع لمحافظة المخواة أمس ، 26 وحدة سكنية للأسر المستفيدة من خدمات الجمعية من الرجال والنساء.وأوضح مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة الباحة المهندس حمود القحطاني, أن تسليم هذه الوحدات جاء بتوجيهات سمو أمير منطقة الباحة ، وتفعيلاً للشراكة القائمة بين الجمعيات الخيرية ووزارة الإسكان لتحقيق الاستفادة والتنمية للأسر الأشد حاجة عن طريق برامج الإسكان التنموي ، مشيراً إلى أن برنامج الإسكان التنموي يعد أحد مبادرات وزارة الإسكان لتحقيق رؤية 2030، الذي يهتم بدعم الأسر الأشد حاجة والمستفيدة من برامج وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.من جانب آخر، ونيابة عن المستفيدين الذين غمرتهم الفرحة، قدم رئيس جمعية البر الأهلية في ناوان الشيخ عبدالرحمن الشدوي، شكره وتقديره لوزارة الإسكان، ممثلة في فرعها في منطقة الباحة، ولزملائه أعضاء مجلس الإدارة وموظفيها عن عملهم الدؤوب ونشاطهم الفعال الذي أثمر هذا المشروع المبارك، داعيًا الله أن يحفظ حكومتنا الرشيدة وولاة أمرنا الذين لا يألون جهدًا في توفير أسباب الراحة والرفاهية للمواطنين.// انتهى //13:51ت م0076