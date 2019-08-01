ينبع 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واسأقيم أمس الحفل الختامي لفعاليات الأندية الصيفية لمدارس الهيئة الملكية بينبع 2019م بمدرسة الإمام نافع الابتدائية بحي الجابرية وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للهئية الملكية بينبع بالنيابة المهندس حامد بن خضر سبيه ومدير عام قطاع التعليم الدكتور ماهر بن محمد الغانم ، وقد صاحب الاحتفال معرض للأنشطة الطلابية التي تمت خلال فترة فعاليات الأندية الصيفية انعكست فيها الجهود المبذولة من القادة القائمين والمشرفين وتألقت إبداعات الأبناء المشاركين.وتوالت فقرات الحفل والسحب على الهدايا القيمة للجمهور .وفي نهاية الحفل تم تكريم الرعاة والفائزين بالجوائز. ويأتي ذلك امتدادا لما توليه الهيئة الملكية من رعاية واهتمام بالبيئة التعليمية حرصا على احتواء الأبناء في بيئة آمنة توفر بها عوامل الإبداع وإيمانا بدور المعلم في دفع عجلة التنمية بهذا الوطن المعطاء .// انتهى //15:10ت م0108